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Італійські ЗМІ розкрили зарплату Довбика в Болоньї

Олег Дідух — 30 вересня 2026, 15:20
Італійські ЗМІ розкрили зарплату Довбика в Болоньї
Артем Довбик
Getty Images

Нападник збірної України Артем Довбик входить до трійки найбільш високооплачуваних гравців Болоньї.

Про це повідомляє TuttoMercatoWeb.

За їхньою інформацією, річна зарплата Довбика становить 3,7 мільйони євро до оподаткування (2 мільйони євро на рік "чистими").

За цим показником він ділить 2-3 місця з орендованим у франкфуртського Айнтрахта бельгійським захисником Артюром Театом. Більше за них у Болоньї заробляє лише Ріккардо Орсоліні – 2,5 мільйона євро на рік (4,63 мільйони до оподаткування).

Нагадаємо, Довбик тричі виходив на поле в складі Болоньї в офіційних матчах і забив 1 гол. Він перейшов у "россоблу" на правах оренди з Роми.

Нагадаємо, Довбик пропускає поточний збір національної команди України через наслідки нещодавньої травми.

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