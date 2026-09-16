Довбик отримав нового тренера в Болоньї

Доменіко Тедеско звільнили з посади головного тренера Болоньї.

Про це повідомила пресслужба "червоно-синіх".

Замість нього було призначено 42-річного Раффаеле Палладіно. Він підписав контракт до завершення сезону-2028/29.

Останнім місцем роботи італійського наставника була Аталанта. До цього він також очолював Монцу та Фіорентину.

Зазначимо, що у стартових чотирьох турах Серії А Болонья набрала лише одне очко. Наразі команда посідає 16-те місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії.

Нагадаємо, що за "червоно-синіх" виступає на правах оренди Артем Довбик. Він пропустив останню гру команди через пошкодження.

Палладіно дебютує на новій посаді матчем проти Торіно. Він відбудеться 19 вересня та розпочнеться о 16:00 за київським часом.