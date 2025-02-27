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Барселона зробила запит щодо зіркового гравця Мілана

Станіслав Лисак — 27 лютого 2025, 10:12
Рафаель Леау
Рафаель Леау
Getty Images

Барселона цікавиться можливістю придбати одного з лідерів Мілана Рафаеля Леау в літнє трансфрне вікно.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Наразі від каталонців не надійшло жодної офіційної пропозиції, однак "блаугранас" запросили інформацію про гравця.

У січні цього року португальський вінгер відхилив щедру пропозицію з Саудівської Аравії. Напередодні повідомлялося, що керівництво "россонері" не стоятиме на шляху гравця, якщо надійде пропозиція, яка їх влаштує.

В угоді з гравцем прописана сума відступних у розмірі 175 мільйонів євро. Transfermarkt оцінює вінгера, контракт, якого розрахований до 2028 року, в 75 мільйонів.

У нинішньому сезоні Рафаель Леау зіграв 36 матчів, у яких відзначився 9 голами та 8 результативними передачами.

Окрім Барселони інтерес до 25-річного португальця проявляє й лондонський Челсі, який має значно більше ресурсів для придбання гравця.

Барселона Мілан Рафаель Леау

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