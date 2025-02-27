Барселона зробила запит щодо зіркового гравця Мілана
Барселона цікавиться можливістю придбати одного з лідерів Мілана Рафаеля Леау в літнє трансфрне вікно.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Наразі від каталонців не надійшло жодної офіційної пропозиції, однак "блаугранас" запросили інформацію про гравця.
У січні цього року португальський вінгер відхилив щедру пропозицію з Саудівської Аравії. Напередодні повідомлялося, що керівництво "россонері" не стоятиме на шляху гравця, якщо надійде пропозиція, яка їх влаштує.
В угоді з гравцем прописана сума відступних у розмірі 175 мільйонів євро. Transfermarkt оцінює вінгера, контракт, якого розрахований до 2028 року, в 75 мільйонів.
У нинішньому сезоні Рафаель Леау зіграв 36 матчів, у яких відзначився 9 голами та 8 результативними передачами.
Окрім Барселони інтерес до 25-річного португальця проявляє й лондонський Челсі, який має значно більше ресурсів для придбання гравця.