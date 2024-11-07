Доведеться накласти 10 швів на обличчя: Флік розповів про стан Кубарсі після травми в матчі ЛЧ
Ганс-Дітер Флік
Головний тренер каталонської Барселони Ганс-Дітер Флік розповів, що юному лідеру захисту команди Пау Кубарсі накладуть 10 швів на обличчя. Попри це, футболіст в порядку.
Його слова передає Фабріціо Романо.
"Пау Кубарсі в порядку, але йому накладуть 10 швів на обличчя", – сказав наставник.
Нагадаємо, захисник травмувався у матчі 4 туру основного етапу Ліги чемпіонів проти сербської Црвени Звезди. Поєдинок завершився розгромною перемогою каталонців.
Цей матч дозволив Барселоні побити власний рекорд результативності, який тримався понад 70 років.