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Доведеться накласти 10 швів на обличчя: Флік розповів про стан Кубарсі після травми в матчі ЛЧ

Микола Дендак — 7 листопада 2024, 00:48
Доведеться накласти 10 швів на обличчя: Флік розповів про стан Кубарсі після травми в матчі ЛЧ
Ганс-Дітер Флік
Twitter

Головний тренер каталонської Барселони Ганс-Дітер Флік розповів, що юному лідеру захисту команди Пау Кубарсі накладуть 10 швів на обличчя. Попри це, футболіст в порядку.

Його слова передає Фабріціо Романо.

"Пау Кубарсі в порядку, але йому накладуть 10 швів на обличчя", – сказав наставник.

Нагадаємо, захисник травмувався у матчі 4 туру основного етапу Ліги чемпіонів проти сербської Црвени Звезди. Поєдинок завершився розгромною перемогою каталонців.

Цей матч дозволив Барселоні побити власний рекорд результативності, який тримався понад 70 років.

Барселона Црвена Звезда Пау Кубарсі Ліга чемпіонів-2024/25 Ханс-Дітер Флік

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