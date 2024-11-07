Доведеться накласти 10 швів на обличчя: Флік розповів про стан Кубарсі після травми в матчі ЛЧ

Головний тренер каталонської Барселони Ганс-Дітер Флік розповів, що юному лідеру захисту команди Пау Кубарсі накладуть 10 швів на обличчя. Попри це, футболіст в порядку.

Його слова передає Фабріціо Романо.

"Пау Кубарсі в порядку, але йому накладуть 10 швів на обличчя", – сказав наставник.

🔵🔴🪡 Hansi Flick: “Pau Cubarsí is fine, but he will have 10 stitches on his face”. pic.twitter.com/WzytQKKrQ7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 6, 2024

Нагадаємо, захисник травмувався у матчі 4 туру основного етапу Ліги чемпіонів проти сербської Црвени Звезди. Поєдинок завершився розгромною перемогою каталонців.

Цей матч дозволив Барселоні побити власний рекорд результативності, який тримався понад 70 років.