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Барселона побила власний рекорд результативності, який тримався понад 70 років

Микола Дендак — 7 листопада 2024, 00:33
Барселона побила власний рекорд результативності, який тримався понад 70 років
ФК Барселона

Каталонська Барселона вперше в історії забила 55 м'ячів у всіх турнірах за 16 стартових матчів у сезоні.

Про це повідомляє Opta Jose.

Минулим рекордним показником були 54 голи в сезоні-1950/51, коли команду очолював легендарний Фердинанд Даучик.

В поточному розіграші каталонці лідирують в іспанській Ла Лізі, маючи в активі 33 очки за 12 турів, та забивши 40 м'ячів. Також команда 15 разів відзначилася у 4 поєдинках Ліги чемпіонів та посідає 6 сходинку.

Нагадаємо, в 4 турі ЛЧ підопічні Гансі-Дітера Фліка розгромили сербську Црвену Звезду.

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