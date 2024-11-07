Барселона побила власний рекорд результативності, який тримався понад 70 років

Каталонська Барселона вперше в історії забила 55 м'ячів у всіх турнірах за 16 стартових матчів у сезоні.

Про це повідомляє Opta Jose.

Минулим рекордним показником були 54 голи в сезоні-1950/51, коли команду очолював легендарний Фердинанд Даучик.

55 - @FCBarcelona has scored 55 goles in their first 16 games of a single season in all competitions for the first time in their history (overpassing 54 goals scored in 1950/51 under Ferdinand Daucik). Steamroller. 🌀 pic.twitter.com/pacKtNf18h — OptaJose (@OptaJose) November 6, 2024

В поточному розіграші каталонці лідирують в іспанській Ла Лізі, маючи в активі 33 очки за 12 турів, та забивши 40 м'ячів. Також команда 15 разів відзначилася у 4 поєдинках Ліги чемпіонів та посідає 6 сходинку.

Нагадаємо, в 4 турі ЛЧ підопічні Гансі-Дітера Фліка розгромили сербську Црвену Звезду.