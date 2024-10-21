Артета оцінив шанси Едегора і Сака зіграти з Шахтарем

Головний тренер Арсенала Мікель Артета розповів про те, чи є шанси у Букайо Сака та Мартіна Едегора зіграти в матчі третього туру Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря.

Наставника "Канонірів" цитує Football London.

" В они вдвох близькі до повернення, вони дуже добре прогресують. Мартін все ще не в формі, він не зіграє в наступному матчі. Щодо Букайо, дізнаємось більше після тренування", – заявив Артета.

Матч третього туру Ліги чемпіонів між Арсеналом та Шахтарем відбудеться у вівторок, 22 жовтня в Лондоні, початок – о 22:00 за Києвом.

Раніше в ЗМІ повідомлося про те, що Едегор зазнав рецидиву травми і повернеться лише в грудні. Сака зазнав травми 10 жовтня у матчі Ліги націй проти Греції (поразка 1:2).