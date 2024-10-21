Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Артета оцінив шанси Едегора і Сака зіграти з Шахтарем

Олег Дідух — 21 жовтня, 16:33
Артета оцінив шанси Едегора і Сака зіграти з Шахтарем
Мікель Артета
Getty Images

Головний тренер Арсенала Мікель Артета розповів про те, чи є шанси у Букайо Сака та Мартіна Едегора зіграти в матчі третього туру Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря.

Наставника "Канонірів" цитує Football London.

"Вони вдвох близькі до повернення, вони дуже добре прогресують. Мартін все ще не в формі, він не зіграє в наступному матчі. Щодо Букайо, дізнаємось більше після тренування", – заявив Артета.

Матч третього туру Ліги чемпіонів між Арсеналом та Шахтарем відбудеться у вівторок, 22 жовтня в Лондоні, початок – о 22:00 за Києвом.

Раніше в ЗМІ повідомлося про те, що Едегор зазнав рецидиву травми і повернеться лише в грудні. Сака зазнав травми 10 жовтня у матчі Ліги націй проти Греції (поразка 1:2).

Мікель Артета Ліга чемпіонів Арсенал Лондон Шахтар Донецьк Букайо Сака Мартін Едегор

Мікель Артета

Арсенал встановив особисте антидосягнення за кількістю червоних карток
Артета: Ми вже втретє граємо вдесятьох, дуже розчаровані
Артета підтримав призначення Тухеля: Один з найкращих тренерів у світі
Наставник Арсенала оцінив стан травмованого Зінченка
Артета назвав приблизний термін повернення Зінченка

Останні новини