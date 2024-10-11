Ключовий гравець Арсенала вибув до грудня через рецидив травми

Основний півзахисник лондонського Арсенала Мартін Едегор повернеться в гру після травми лише в грудні поточного року.

Про це повідомляє Кон Гаррісон.

За його інформацією, Едегор отримав рецидив травми зв’язок гомілки. До рецидиву в Арсеналі сподівалися на те, що 25-річний півзахисник збірної Норвегії зможе повернутися до гри вже після жовтневої паузи на матчі національних збірних.

Едегор отримав травму у вересні у матчі другого туру Ліги націй між Норвегією та Австрією, який завершився перемогою норвежців з рахунком 2:1.

За Арсенал у поточному сезоні Едегор взяв участь лише у трьох матчах (всі три – в АПЛ), результативними діями не відзначався. За збірну Норвегії хавбек сумарно провів 61 матч і забив 3 голи.