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У суперника схема була наче різдвяна ялинка: Артета оцінив важку перемогу Арсенала над Ноттінгемом

Володимир Максименко — 19 жовтня 2026, 11:40
У суперника схема була наче різдвяна ялинка: Артета оцінив важку перемогу Арсенала над Ноттінгемом
Мікель Артета
ФК Арсенал

Головний тренер Арсенала Мікель Артета висловився про мінімальну перемогу команди над Ноттінгемом у матчі 7 туру АПЛ. 

Слова фахівця передає пресслужба "канонірів".

"Існує безліч варіантів як перемоги в тій чи іншій ситуації. Ми знали: якщо не заб'ємо Ноттінгему в першій 20-30 хвилин, то буде дуже важко. Вони мають чудову команду, а їхня розтановка футболістів схожа на новорічну ялинку – це не залишається простіру для гри.
Ми створили декілька непоганих нагод, але не змогли забити – ось у чому проблема. Я був упевнений, як тільки фізичні кондиції суперника стануть слабшими – простіру стане більше і ми зможемо працювати ефективніше. Треба було перетерпіти, адже було два чи три дивні епізоди, коли ми доклали максимум зусиль, щоб не пропустити", – розповів Артета.

Також іспанець пояснив свою заміну Еберечі Езе на Ноні Мадуеке одразу по перерві.

"Нам потрібно було щось інше на лівому фланзі. Раніше він зіграв проти Лілля і зіграв чудово, але цього разу гра вимагала іншого футболіста. Ми відчували, що ситуацію потрібно змінювати", – резюмував Артета.

За підсумками туру лондонський Арсенал посідає друге місце у турнірній таблиці АПЛ, набравши 18 очок. Лідером чемпіонату Англії є Манчестер Сіті – 21 заліковий бал.

У наступному матчі "каноніри" зіграють проти Баварії в Лізі чемпіонів – поєдинок відбудеться 21 жовтня о 22:00 за київськм часом.

Раніше повідомлялось, що Арсенал планує звільнити понад 50 працівників.

Чемпіонат Англії, АПЛ Мікель Артета Арсенал Лондон

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