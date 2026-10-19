У суперника схема була наче різдвяна ялинка: Артета оцінив важку перемогу Арсенала над Ноттінгемом

Головний тренер Арсенала Мікель Артета висловився про мінімальну перемогу команди над Ноттінгемом у матчі 7 туру АПЛ.

Слова фахівця передає пресслужба "канонірів".

"Існує безліч варіантів як перемоги в тій чи іншій ситуації. Ми знали: якщо не заб'ємо Ноттінгему в першій 20-30 хвилин, то буде дуже важко. Вони мають чудову команду, а їхня розтановка футболістів схожа на новорічну ялинку – це не залишається простіру для гри.

Ми створили декілька непоганих нагод, але не змогли забити – ось у чому проблема. Я був упевнений, як тільки фізичні кондиції суперника стануть слабшими – простіру стане більше і ми зможемо працювати ефективніше. Треба було перетерпіти, адже було два чи три дивні епізоди, коли ми доклали максимум зусиль, щоб не пропустити", – розповів Артета.

Також іспанець пояснив свою заміну Еберечі Езе на Ноні Мадуеке одразу по перерві.

"Нам потрібно було щось інше на лівому фланзі. Раніше він зіграв проти Лілля і зіграв чудово, але цього разу гра вимагала іншого футболіста. Ми відчували, що ситуацію потрібно змінювати", – резюмував Артета.

За підсумками туру лондонський Арсенал посідає друге місце у турнірній таблиці АПЛ, набравши 18 очок. Лідером чемпіонату Англії є Манчестер Сіті – 21 заліковий бал.

У наступному матчі "каноніри" зіграють проти Баварії в Лізі чемпіонів – поєдинок відбудеться 21 жовтня о 22:00 за київськм часом.

Раніше повідомлялось, що Арсенал планує звільнити понад 50 працівників.