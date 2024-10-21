Артета підтримав Україну перед матчем з Шахтарем
Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета напередодні матчу Ліги чемпіонів проти Шахтаря підтримав Україну та виразив захоплення стійкістю донецького клубу.
Іспанського фахівця цитує Football London.
"Я дуже співчуваю їм через ситуацію, в якій вони опинилися. Не можу уявити, навіть спілкуючись з Зінченком, як це впливає на всю Україну, родини та оточення.
Вони демонструють неймовірне ставлення до ситуації. Вражає, скільки зусиль вони докладають, щоб грати матчі. Ми зустрінемо їх найкращим чином.
Коли ти бачиш, в якій ситуації опинився Шахтар, ти розумієш, що футбол – не найважливіша річ у світі. Але вони вирішили використати футбол для позитивних речей. Неймовірно, як вони керують ситуацією і об’єднують країну, приносячи людям радість", – заявив Артета.
Матч третього туру Ліги чемпіонів між Арсеналом та Шахтарем відбудеться у вівторок, 22 жовтня в Лондоні, початок – о 22:00 за Києвом. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.
Раніше Артета розповів, чи зіграють Мартін Едегор та Букайо Сака проти Шахтаря.