Тренер Північної Ірландії – про матч з Україною: Треба бути безжальними в реалізації моментів

Головний тренер Північної Ірландії Майкл О'Ніл висловився напередодні матчу з Україною в п'ятому турі групового етапу Ліги націй.

Слова фахівця передає пресслужба ІФА.

"Хоча в Белфасті протягом цієї кампанії Ліги націй ми не зазнали жодної поразки, вважаю, що могли отримати більше від двох наших безгольових нічиїх з Угорщиною та Грузією відповідно. Безумовно, в обох цих матчах ми створили чимало гольових моментів, і перед зустріччю з Україною я скажу гравцям, що нам потрібно бути більш безжальними під час реалізації моментів.

Наш виступ у матчі проти України у Словаччині був першокласним. Однак я думаю, що Україна зробила висновки з тієї поразки в Трнаві, і очікую, що вони серйозно тиснутимуть на нас", – розповів О'Ніл.

Зазначимо, що зустріч відбудеться 14 листопада в Белфасті на стадіоні "Віндзор Парк". Вона розпочнеться о 21:45 за київським часом.

У першому колі британці розгромили "синьо-жовтих" з рахунком 3:0. Букмекери вважають їх фаворитами й у майбутньому протистоянні.

Після чотирьох турів Північна Ірландія очолює турнірну таблицю, маючи вісім очок в активі. Україна набрала чотири залікові бали й поки розташовується на третій сходинці.

За текстовою трансляцією можна буде стежити за посиланням. Раніше прогноз на цю гру зробив тренер Металіста Руслан Фомін.