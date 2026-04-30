Це буде викликом для нас: Траоре – про протистояння з Крістал Пелес у Лізі конференцій

Олександр Булава — 30 квітня 2026, 17:20
Нападник донецького Шахтаря Лассіна Траоре оцінив протистояння з Крістал Пелес у півфіналі Ліги конференцій.

Його слова передає WP SportoweFakty.

"Я в захваті від матчу з Крістал Пелес. Не погоджуся з тим, що вони фаворити. Це команда з АПЛ, але вони не мають великого досвіду таких важливих матчів у єврокубках.

Ми ж, своєю чергою, щороку граємо і боремося за трофеї. Проте це сильна команда, і це буде викликом для нас, – сказав Траоре.

Нагадаємо, що сьогодні, 30 квітня, відбудеться поєдинок Шахтар – Крістал Пелас о 22:00 (за київським часом). Це буде номінально домашня гра для "гірників".

Напередодні головний тренер донецького клубу Арда Туран та півзахисник команди Олег Очеретько поділилися очікуваннями перед майбутнім першим протистоянням у рамках півфіналу турніру.

Додамо, що "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі "гірників" та "орлів".

