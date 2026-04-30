Шахтар – Крістал Пелес. Онлайн-трансляція півфіналу Ліги конференцій

У четвер, 30 квітня, відбудеться поєдинок 1/2 фіналу Ліги конференцій, у якому бере участь єдиний представник України в раунді плейоф єврокубків.

Донецький Шахтар прийматиме на умовно домашньому полі лондонський Крістал Пелес. Матч на Міському стадіоні у Кракові розпочнеться о 22:00 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі "гірників" та "орлів" безпосередньо у цій новині.

Зазначимо, що це буде перше очне протистояння між клубами. На попередній стадії турніру донеччани здолали АЗ із загальним рахунком 5:2, а Крістал Пелес пройшов Фіорентину.

Зауважимо, що на думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є англійська команда, перемога якої оцінюється коефіцієнтом 2,05. Натомість на звитягу Шахтаря можна поставити з коефіцієнтом 4,00, на нічию – 3,33.

