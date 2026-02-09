Шахтар зірвав трансфер нападника у Бельгію

Нападник Лассіна Траоре був близький до відходу з донецького Шахтаря.

Про це повідомляє VoetbalPrimeur.

25-річний форвард міг підписати контракт із бельгійським Антверпеном. За інформацією порталу, Траоре повинен був перебратись до нової команди на правах вільного агента, а донеччани мали б отримати 40% від суми його перепродажу.

Гравець атаки вже навіть прилітав у Бельгію, однак "гірники" в останню секунду змінили свою позицію. Шахтар захотів отримати за Лассіну 1 мільйон євро, а також відсоток від наступного трансферу футболіста.

Така умова не влаштувала бельгійський клуб, тому перемовини були зірвані.

Раніше була інформація, що Антверпен чекає закінчення контракту Траоре із Шахтарем, який спливає вкінці поточного сезону-2025/26.

Нагадаємо, що форвард із Буркіна-Фасо виступає за український гранд із літа 2021-го. У футболці донеччан Лассіна вже провів 99 ігор, у яких відзначився 24 голами та 17 асистами.

У цьому сезоні Траоре майже не грав, взявши участь лише у 3-х поєдинках Шахтаря (без результативних дій). Причина – травми. Лассіона включили у заявку "гірників" на стадію плейоф Ліги конференцій.

Якщо Траоре був близьким до переїзду у Бельгію, то колишній форвард Шахтаря Данило Сікан 21 січня 2026 року став гравцем бельгійського Андерлехта.