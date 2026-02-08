Шанс здобути великі перемоги: Енріке – про продовження контракту з Шахтарем

Лівий захисник донецького Шахтаря Педро Енріке відреагував на підписання нового контракту з клубом.

Його слова передає пресслужба "гірників".

"Мої враження найкращі, правда. Просто дякую Богу і клубу за віру в мою роботу. Хочу сказати, що я дуже щасливий, дуже радий. Клуб такого рівня як "Шахтар" – продовжити контракт з ними означає, що мою роботу цінують. Я лише дякую Богові за цей контракт і працюватиму далі, щоб досягти більшого.

Я підписав контракт ще на 5 років. Що це для мене означає? Це клуб, який відкрив мені двері в Європу, допоміг здійснити великі мрії, і це лише початок. Скажу, що дуже щасливий з цього. Це точно шанс здобути великі перемоги – виграти лігу, виграти все, в чому я тут гратиму, і продовжувати здійснювати мрії, щоб моє ім'я запам'ятали в клубі, грати у великих турнірах і будувати тут кар'єру", – сказав Енріке.