Металіст 1925 близький до підписання аргентинського хавбека, яким цікавився Шахтар

22-річний аргентинський опорний півзахисник Рафаель Профіні, який наразі виступає за клуб Уніон Санта-Фе, близький до переходу в Металіст 1925.

Про це повідомив місцевий журналіст Уріель Югт.

За його інформацією, угода між сторонами близька до досягнення, водночас аргентинський клуб прагне зберегти за собою 20% прав на гравця.

У поточному сезоні він провів 20 матчів, відзначився 1 голом та 5 результативними передачами. Його контракт з Уніон Санта Фе розрахований до 31 грудня 2026 року Авторитетний портал Transfermarkt оцінює футболіста у 2,8 млн євро.

Раніше повідомлялося, що пропозицію по гравцю зробив і донецький Шахтар.