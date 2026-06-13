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Шахтар узгодив трансфер вінгера Фламенго – Романо

Олег Дідух — 13 червня 2026, 16:29
Шахтар узгодив трансфер вінгера Фламенго – Романо
Раян Роберту
x.com/venecasagrande

18-річний бразильський вінгер Фламенго Раян Роберту продовжить кар'єру в донецькому Шахтарі.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, перехід уже узгоджений. Шахтар заплатить за вінгера 9 мільйонів євро.

Раніше журналіст Вене Касагранде повідомляв про те, що Фламенго отримає за гравця 10 мільйонів євро плюс 10% від суми наступного трансферу вінгера.

Раян Роберту є вихованцем академії Фламенго. За першу команду бразильського клубу провів усього два матчі в чемпіонаті штату Каріока, сумарно провівши на полі лише 30 хвилин. Відзначився 5 голами та 1 асистом у 12 матчах за молодіжну команду Фламенго U-20.

Раніше повідомлялося, що Шахтар також зробив пропозицію Сан-Паулу щодо трансферу нападника Райана Франсіско.

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