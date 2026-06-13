Шахтар домовився про перехід вінгера Фламенго: журналіст назвав суму трансферу

Шахтар домовився з Фламенго відносно придбання вінгера Раяна Роберту.

Про це повідомляє журналіст Вене Касагранде.

За його даними, сума трансфера складе 10 мільйонів євро, а Фламенго матиме 10% від суми наступного продажу футболіста.

У 2026-році 18-річний бразилець зіграв 30 хвилин в 2 матчах за першу команду клубу і не відзначався результативними діями.

Раніше повідомлялося, що Шахтар також зробив пропозицію Сан-Паулу щодо трансферу нападника Райана Франсіско.

Також напередодні гендиректор "гірників" Сергій Палкін анонсував нові придбання команди.