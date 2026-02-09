Шахтар вніс зміни у заявку на плейоф Ліги конференцій

УЄФА оприлюднив оновлену заявку донецького Шахтаря на плейоф Ліги конференцій сезону-2025/26.

Про це йдеться на сайті союзу.

Список "гірників" поповнив зимовий новачок, який прийшов із черкаського ЛНЗ, Проспер Оба, а також нападник Лассіна Траоре, який не зміг допомогти донеччанам в основному етапі єврокубків через травму.

Натомість із заявки українського гранда вибули два захисники – Мар'ян Фарина та Дієго Арройо.

Заявка Шахтаря на Лігу конференцій

Воротарі: Кіріл Фесюн, Дмитро Різник, Ростислав Баглай*, Денис Твардовський.

* – футболісти зі списку В.

Нагадаємо, що команда Арди Турана напряму вийшла в 1/8 фіналу Ліги конференцій, посівши 6-те місце у загальній турнірній таблиці (13 балів).

Свій перший офіційний матч у 2026 році "гірники" проведуть 22 лютого, коли приймуть у 17 турі УПЛ львівські Карпати. Гра розпочнеться о 15:30 на "Арені Львів".

Раніше повідомлялось, що Шахтар стежить за правим захисником бразильського клубу Гояс Дієго Кайто.