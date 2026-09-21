Степанов мав контакт із представниками Шахтаря – журналіст

Центрфорвард нідерландського Утрехта Артем Степанов контактував із представниками донецького Шахтаря.

Про це повідомляє журналіст ТаТоТаке Михайло Співаковський.

"В Інстаграмі був сторіз чи рілс про те, що Артем Степанов приїхав на матч Шахтаря U-19 проти ПСВ. І навіть певні мої джерела за кордоном говорили про те, що там мала відбутися зустріч Степанова з представниками Шахтаря. Шахтар з того, що знову ж таки я знаю, так чи інакше знаходиться в контакті з Артемом".

Окрім того, журналіст додав, що не здивується, якщо "гірники" у підсумку опиняться серед клубів, які хочуть придбати цього 19-річного футболіста.

Нагадаємо, що український нападник є вихованцем Шахтаря. Він залишив донецький колектив влітку 2022 року та перейшов до системи леверкузенського Баєра.

А вже на початку 2026 року німецький клуб відправив його в оренду до нідерландського Утрехта. У поточному сезоні Степанов відіграв на клубному рівні 6 поєдинків та записав до свого активу 5 голів.

Гравця напередодні включили до заявки збірної України на стартові матчі Ліги націй. Утім, вже згодом стало відомо, що Степанов випав з обойми національної команди внаслідок ушкодження.

Замість нього до складу "синьо-жовтих" довикликали вінгера Полісся Владислава Велетня.