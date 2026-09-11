Утрехт зможе викупити Степанова за скромну суму

Нідерландський Утрехт матиме право викупити українського форварда Артема Степанова всього за 2 мільйони євро.

Про це повідомляє Bild.

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Степанов виступає за Утрехт на правах оренди з січня поточного року, угода розрахована до завершення поточного сезону. Права на гравця належать леверкузенському Баєру. В угоді прописана опція викупу за 2 мільйони євро.

На момент переходу Артема в Утрехт його трансферна вартість оцінювалася в 1,5 мільйони євро, наразі Transfermarkt оцінює його в 5 мільйонів.

При цьому, останнє оновлення вартості датоване 28 травня, після чого 19-річний українець видав потужний старт нового сезону: 4 голи в 4 матчах поточного сезону Ередивізі. У зв'язку з цим, активація Утрехтом опції викупу є доволі ймовірною.