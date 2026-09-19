Степанов відреагував на дебютний виклик у збірну України

19-річний форвард нідерландського Утрехта Артем Степанов зізнався, що не очікував потрапити у заявку збірної України.

Його слова передає VoetbalPrimeur.

"Я дивився оголошення складу разом із батьком удома. Звісно, ми були раді, але я знав, що маю потрапити до збірної. Зараз у мене все дуже добре виходить, і я хочу продовжувати в тому ж дусі", – розповів Степанов.

Степанов виступає за Утрехт на правах оренди, а його повноцінний контракт належить німецькому Баєру. На старті поточного сезону чемпіонату Нідерландів український форвард відзначився голами у п'яти матчах поспіль і наразі ділить лідерство у гонці бомбардирів Ередивізі.

Нагадаємо, що 16 вересня Мальдера оголосив заявку збірної України на стартові матчі Ліги націй-2026/27. У список із 30-ти футболістів потрапили декілька дебютантів – веред яких Іван Варфоломєєв, а тако захисники Олександр Драмбаєв та Ілля Крупський, вінгер Максим Хлань і форвард Артем Степанов.

Вже 25 вересня Україна стартує у ЛН-2026/27 виїзною грою проти Угорщини (о 21:45 за київським часом). Також "синьо-жовті" зіграють проти Грузії (28 вересня о 19:00), Північної Ірландії (2 жовтня о 21:45), а також вдруге проти Угорщини (5 жовтня о 21:45).

Напередодні повідомлялося, що збірна України втратила двох гравців перед стартом Ліги націй.