Степанов травмувався у матчі з Феєнордом та ризикує пропустити матчі збірної України

19-річний форвард нідерландського Утрехта Артем Степанов не зміг дограти матч Ередивізі проти Феєнорда.

Нападник залишив поле на 32-й хвилині зустрічі через травму. Імовірно, він потягнув м'яз під час прискорення.

У зв'язку з цим Степанова, ймовірно, не слід очікувати у складі збірної України під час міжнародної паузи. Напередодні він отримав дебютний виклик до національної команди.

На старті поточного сезону чемпіонату Нідерландів Степанов відзначився голами у п'яти матчах поспіль і наразі ділить лідерство в гонці бомбардирів Ередивізі.

Напередодні повідомлялося, що збірна України втратила двох гравців перед стартом Ліги націй.