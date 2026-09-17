Ексфорвард Утрехта: Степанов справляє враження дуже зрілого гравця

Колишній форвард Утрехта Ерік Віллаартс поділився своєю думкою щодо українського нападника Артема Степанова.

Слова 65-річного нідерландця наводить UtrechtFans.

"Минулого сезону мені часто здавалося, що він не дуже помітний на полі. Зараз же він, схоже, повністю освоївся і знайшов своє місце, і справи у нього йдуть дедалі краще. Степанов, можливо, виглядає трохи незграбним, але він демонструє, що здатний на більше, і справляє враження дуже зрілого гравця.

Коли забиваєш такі голи, все стає простіше, і м'яч рідше скочується з ноги. Степанов вміє грати головою, швидкий, сильний і має чуття на ворота. Цього більш ніж достатньо для Ередивізії. Мені дуже цікаво, де знаходиться його стеля", – заявив Віллаартс.