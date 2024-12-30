Голанд та Вінісіус – найдорожчі футболісти світу за версією Transfermarkt

Разом з оновленням цін гравців різних ліг, Transfermarkt разом із цим оновив рейтинг найдорожчих футболістів світу.

Цей рейтинг був опублікований на сайті Transfermarkt.

Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті) та Вінісіус Жуніор (Реал Мадрид) завершуватимуть 2024 рік у статусі найдорожчих футболістів планети. Transfermarkt оціних обох гравців у 200 мільйонів євро.

На третє місце піднявся юний вінгер Барселони Ламін Ямал (180 мільйонів), який наздогнав Джуда Беллінгема (Реал Мадрид). Англієць у вартості не втратив.

Проте втратив його одноклубник Кіліан Мбаппе, якого оцінили у 160 мільйонів. Останнім гравцем у десятці, який втратив у ціні, став Філ Фоден (Манчестер Сіті, 140 мільйонів).

Десять найдорожчих футболістів світу

Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті) – 200 мільйонів євро Вінісіус Жуніор (Реал Мадрид) – 200 мільйонів Ламін Ямал (Барселона) – 180 мільйонів Джуд Беллінгем (Реал Мадрид) – 180 мільйонів Кіліан Мбаппе (Реал Мадрид) – 160 мільйонів Букайо Сака (Арсенал) – 150 мільйонів Флоріан Вірц (Баєр) – 140 мільйонів Джамал Мусіала (Баварія) – 140 мільйонів Філ Фоден (Манчестер Сіті) – 140 мільйонів Коул Палмер (Челсі) – 130 мільйонів

Нагадаємо, що українські футболісти з Ла Ліги стали дешевшими, а серед усіх українців в АПЛ центрбек Борнмута Ілля Забарний став найдорожчим, додавши у своїй вартості.