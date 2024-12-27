Лунін та Циганков втратили в ціні після за оцінками Transfermarkt

Авторитетний портал Transfermarkt оновив вартість гравців іспанської Ла Ліги. Двоє українських футболістів, які виступають у чемпіонаті Іспанії, змінили свою трансферну цінність.

Про це йдеться на офіційному сайті порталу.

Вінгер Жирони Віктор Циганков подешевшав відразу на 8 млн євро. Українець страждає цього сезону через постійні травми та не може регулярного з'являтися на полі. У сезоні-2024/2025 Циганков провів 10 матчів у всіх турнірах, забив 1 гол та віддав 1 асист.

Воротар мадридського Реала Андрій Лунін втратив місце в основі через повернення Тібо Куртуа до складу "вершкових". Transfermarkt зменшив ціну 25-річного голкіпера на 5 млн.

Найдорожчі українські гравці в Ла Лізі

Віктор Циганков (Жирона) – 22 млн (було 30 млн) Андрій Лунін (Реал Мадрид) – 20 млн (25 млн)

Найдорожчим гравцем чемпіонату Іспанії залишається нападник мадридського Реала Вінісус Жуніор, який оцінюється у 200 млн євро.

Напередодні оновилися трансферні вартості гравців Англійської Прем'єр-ліги, після чого центральний захисник Борнмута Ілля Забарний став найдорожчим футболістом України.