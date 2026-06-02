Прогрес Яремчука та регрес Забарного: як змінилась ціна українців з Ліги 1 за версією Transfermarkt

У французькі Лізі 1 в сезоні-2025/26 виступали два футболісти збірної України й напередодні була змінена їхня оціночна вартість.

Нові цінники на гравців чемпіонату Франції опублікував портал Transfermarkt.

За оцінками аналітиків, центральний захисник ПСЖ Ілля Забарний подешевшав на 5 млн євро. Тепер новоспечений переможець Ліги чемпіонів коштує 40 млн євро.

Водночас Роман Яремчук, який другу половину сезону провів в оренді за Ліон, навпаки додав у ціні. Форвард подорожчав на 1 млн – до 3,5 млн євро.

Зазначимо, що найдорожчими футболістами французької Ліги 1 є три зірки ПСЖ. Вітінья, Хвіча Кварацхелія та Жоау Невеш утримують пальму першості з оціночною вартістю 140 млн євро.

Нагадаємо, що напередодні також були оновлені ціни за гравців чемпіонату Португалії. Георгій Судаков та Анатолій Трубін тепер коштують однаково.