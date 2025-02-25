Ла Ліга не дозволила Барселоні оформити трансфер форварда

Нападник Барселони Вітор Роке не зможе найближчим часом приєднатися до Палмейраса через легальні причини.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Вчора з'явилася інформація, що каталонці домовилися з бразильцяи про перехід 19-річного форварда, який цього сезону виступає на правах оренди в Бетісі.

Проте Ла Ліга фактично заблокувала цей трансфер, і у цього були причини, пов'язані з регламентом.

Справа у тому, що Роке не може повернутися з Бетіса до Барселони, щоб потім перейти в Палмейрас. Це неможливо зробити, бо в чемпіонаті Іспанії завершився період трансферів та реєстрації гравців на другу частину сезону-2024/25.

У зв'язку із цим "синьо-гранатові" шукають "сірі зони" в регламенті, щоб оформити продаж Роке. Ця угода в свою чергу допоможе Барселоні зареєструвати нові контракти Ламіна Ямала та Іньїго Мартінеса, бо клубу підвищили зарплатний ліміт.

Нагадаємо, що сьогодні Барселона зіграє з Атлетико в межах півфіналу Кубку Іспанії. Старт поєдинку запланований на 22:30 за київським часом.