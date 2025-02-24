Палмейрас домовився про трансфер нападника Барселони за 25 мільйонів євро
Бразильський Палмейрас домовився про трансфер нападника каталонської Барселони Вітора Роке.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Сума угоди складатиме 25 мільйонів євро, а "блаугранс" матимуть 20 відсотків від майбутнього трансферу футболіста. Втім, залишається невідомим, коли саме Роке проєднається до Палмейраса.
Річ у тому, що клубу ще треба домовитись із Бетісом, де зараз форвард виступає на правах оренди.
Зазначимо, що трансферне вікно у Бразилії зачиняється через чотири дні.
У сезоні-2024/25 Роке зіграв 33 матчі у всіх турнірах, в яких забив сім м'ячів та віддав дві результативні передачі.
Портал Transfermarkt оцінює бразильця у 20 мільйонів євро.
Раніше Вітор Роке заявляв, що міг завершити кар'єру через великий тиск з боку суспільства.