Барселона – Атлетико: де дивитися півфінал Кубку Іспанії

Барселона прийматиме мадридський Атлетико в межах першого півфінального матчу Кубку Іспанії з футболу.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 25 лютого, на "Естадіо Олімпіко" в Барселоні. Стартовий свисток пролунає о 22:30 за київським часом.

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Зауважимо, що каталонський клуб наразі очолює турнірну таблицю чемпіонату Іспанії, набравши 54 очки в 25 матчах. "Матрацники" відстають на один заліковий пункт від "блаугранас", розташувавшись на третій позиції.

Матч відповідь запланований на 2 квітня. Зауважимо, що паралельно в півфіналі гратиме мадридський Реал та Сосьєдад.

Напередодні Барселона обіграла Лас-Пальмас, а Атлетико виявилося сильнішим за Валенсію в межах 25 туру іспанської Ла Ліги.