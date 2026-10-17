Атлетико дотиснув Еспаньйол у 9 турі Ла Ліги

У суботу, 17 жовтня, низкою матчів продовжився 9 тур іспанської Ла Ліги сезону-2026/27.

У стартовій зустрічі ігрового дня мадридський Атлетико в Барселоні мінімально переграв Еспаньйол. Єдиний гол в активі іспанського нападника Алекса Баени на 89-й хвилині гри.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

9-й тур, 17 жовтня

Еспаньйол – Атлетико 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 89 Баена

17:15 Вільярреал – Ельче

19:30 Бетіс – Барселона

22:00 Валенсія – Атлетік

Нагадаємо, у стартовій зустрічі 9 туру Депортиво та Леванте зіграли внічию.