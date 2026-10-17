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Атлетико дотиснув Еспаньйол у 9 турі Ла Ліги

Олександр Булава — 17 жовтня 2026, 17:02
Атлетико дотиснув Еспаньйол у 9 турі Ла Ліги

У суботу, 17 жовтня, низкою матчів продовжився 9 тур іспанської Ла Ліги сезону-2026/27.

У стартовій зустрічі ігрового дня мадридський Атлетико в Барселоні мінімально переграв Еспаньйол. Єдиний гол в активі іспанського нападника Алекса Баени на 89-й хвилині гри.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
9-й тур, 17 жовтня

Еспаньйол – Атлетико 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 89 Баена

17:15 Вільярреал – Ельче

19:30 Бетіс – Барселона

22:00 Валенсія – Атлетік

Нагадаємо, у стартовій зустрічі 9 туру Депортиво та Леванте зіграли внічию.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

Депортиво та Леванте зіграли внічию у матчі-відкритті 9 туру Ла Ліги
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