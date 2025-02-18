Важелі працюють: Барселона отримала підвищення ліміту зарплат

Фінансове становище Барселони продовжує покращуватися після того, як Ла Ліга підтвердила, що її річний ліміт витрат на зарплати перевищує 463 мільйони євро.

Про це повідомляє ESPN.

Цей показник збільшився більш ніж на 40 мільйонів у порівнянні з початком сезону-2024/25. Цікаво, що у цей же час рік тому ліміт каталонців був на рівні 204 мільйонів.

"Синьо-гранатові" мають другий за величиною зарплатний ліміт в чемпіонаті. Команда Гансі Фліка поступається лише мадридському Реалу (755 мільйонів). При цьому Барса випереджає Атлетико (314 мільйонів), Реал Сосьєдад (160 мільйонів) та Вільярреал (135 мільйонів).

Варто зазначити, що величезні фінансові проблеми має Севілья. Її бюджет був урізаний з уже низьких 2,5 мільйона до 684 тисяч, що є найнижчим показником в лізі.

Нагадаємо, що Барселона покращила своє фінансове положення після продажу 475 VIP-місць на стадіоні "Камп Ноу", який все ще перебуває на стадії реконструкції.

Проте згодом Ла Ліга висловила сумнів у чесності цієї угоди, яка здалася керівництву чемпіонату підозрілою.