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Депортиво та Леванте зіграли внічию у матчі-відкритті 9 туру Ла Ліги

Олексій Мурзак — 17 жовтня 2026, 00:12
Депортиво та Леванте зіграли внічию у матчі-відкритті 9 туру Ла Ліги

Депортиво й Леванте поділили очки в матчі 9 туру іспанської Ла Ліги сезону-2026/27.

Зустріч завершилася з рахунком 1:1.

Обидва голи команди забили після перерви.

На 63-й хвилині Біл Нсонго вивів господарів уперед. Леванте відігрався на 82-й: Дані Рекена зрівняв рахунок після виходу на заміну.

Після нічиєї Депортиво має 11 очок і посідає 8-ме місце в таблиці. У Леванте – 7 залікових балів і 17-та позиція.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
9-й тур, 16 жовтня

Депортиво – Леванте 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 63 Нсонго, 1:1 – 82 Рекена

Турнірна таблиця Ла Ліги
Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, у заключному матчі попереднього туру Леванте врятувався від поразки у гольовій перестрілці з Севільєю.

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