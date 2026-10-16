Через порівняння з нацистами: Реал вимагає відставки президента Ла Ліги Тебаса

Мадридський Реал опублікував заяву, в якій вимагає відставки президента Ла Ліги Хав'єра Тебаса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"У відповідь на заяви Хав'єра Тебаса – президента Ла Ліги та віцепрезидента Королівської федерації футболу Іспанії, в яких він порівнює методи керівництва Реала з методами, що застосовувалися Йозефом Геббельсом, міністром пропаганди нацистського режиму, називаючи клубне телебачення Реала інструментом цієї нібито стратегії, ФК Реал Мадрид заявляє наступне:

Реал вважає абсолютно неприпустимим та надзвичайно серйозним те, що хтось, хто обіймає дві посади найвищої відповідальності в іспанському футболі, вдається до порівняння з пропагандистськими методами нацистського режиму, щоб дискредитувати наш клуб, його керівництво та його телебачення. Уточнення того, що він не має на увазі нацистську ідеологію, не пом'якшує глибоко образливого, морально огидного та інституційно негідного характеру його заяв.

Ці заяви є черговим епізодом у неодноразових нападках Хав'єра Тебаса на мадридський Реал, його президента та засоби масової інформації. Неприйнятно, що він навіть використовує запитання, інформацію чи думки журналістів, не пов'язаних з клубом, щоб спрямувати свої звинувачення на нас, приписуючи нам дії третіх осіб, за які ми не несемо відповідальності", – йдеться в заяві.