Леванте врятувався від поразки у гольовій перестрілці в матчі з Севільєю у 8 турі Ла Ліги

У понеділок, 12 жовтня, Севілья поділила очки у виїзному поєдинку проти Леванте у межах восьмого туру іспанської Ла Ліги.

Зустріч завершилася із рахунком 3:3.

Першим у зустрічі забив гол новачок севільців Роббі Юр. А вже на початку другого тайму Андраде подвоїв перевагу.

Утім, вже з 57-ї хвилини "жаби" почали скорочувати відставання. Спершу Іван Ромеро розписався у воротах суперника, а на другій компенсованій арбітром хвилині здавалося, що Дела вже врятував свою команду від поразки, але згодом Ісаак Ромер завдав результативного удару.

Долю поєдинку вирішив 18-річний Ндукве, який подарував Леванте нічию у цій запеклій боротьбі.

Леванте – Севілья – 3:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 13 Юр, 0:2 – 54 Андраде, 1:2 – 57 Іван Ромеро, 2:2 – 90+2 Дела, 2:3 – 90+5 Ісаак Ромеро, 3:3 – 90+10 Ндукве

Вилучення: Ромеро 90+6 (Севілья)

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Нагадаємо, що у попередніх матчах цього туру Алавес програв Валенсії, а Реал ледь не втратив очки в матчі проти Ельче.