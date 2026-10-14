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Вінісіус отримав 4 матчі дискваліфікації та пропустить Ель Класіко

Олександр Булава — 14 жовтня 2026, 21:14
Вінісіус отримав 4 матчі дискваліфікації та пропустить Ель Класіко
Вінісіус
Getty Images

Вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор отримав  дискваліфікацію на чотири матчі за червону картку у матчі чемпіонату Іспанії.

Про це повідомляє Marca.

Напередодні Реал у восьмому турі Ла Ліги обіграв Вільярреал із рахунком 1:0. Вінісіус Жуніорс у цьому матчі отримав пряму червону картку на 73-й хвилині за те, що він смикнув за волосся гравця Вільярреала Нейтана Саліба.

Комітет змагань призначив футболісту два матчі дискваліфікації за агресивну поведінку поза боротьбою за м’яч і ще два за протести арбітру.

Через це покарання гравець пропустить поєдинки чемпіонату Іспанії проти Севільї, Барселони, Расінга та Валенсії. Повернення Вінісіуса на поле очікується 22 листопада у матчі проти Сельти.

У поточному сезоні на рахунку Вінісіуса Жуніора 1 гол і 3 асисти в 9 матчах за Реал у всіх турнірах.

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