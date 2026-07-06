Трамп назвав Кейна "великим" гравцем після виходу Англії до 1/4 фіналу ЧС-2026

Президент США Дональд Трамп визнав центрфорварда збірної Англії Гаррі Кейна "великим" гравцем після того, як нападник забив пенальті в матчі проти Мексики в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026.

Його слова передає Sky Sports.

"Гаррі Кейн з Англії – ВЕЛИКИЙ гравець", – зазначив американський президент.

Зауважимо, що за спиною Кейна 119 поєдинків за національну збірну, у яких він відзначився 85 голами та 20 асистами. На клубному рівні в сезоні-25/26 нападник відіграв 51 матч, у яких оформив 61 взяття воріт та віддав 7 результативних передач.

Нагадаємо, що в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 збірна Англії перемогла Мексику з рахунком 3:2. 32-річний Гаррі Кейн відіграв у цьому протистоянні весь матч та реалізував 11-метровий на 60-й хвилині зустрічі.

Також за підсумками цієї гри "Триколірні" вперше зазнала поразки на стадіоні "Ацтека" у межах мундіалів.

Додамо, що у чвертьфіналі "три леви" зустрінуться зі збірною Норвегії, яка напередодні здолала Бразилію в 1/8 фіналу ЧС-2026.