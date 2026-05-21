ФІФА хоче збільшити кількість збірних на чемпіонаті світу-2030

ФІФА розглядає можливість розширення кількості учасників чемпіонату світу-2030.

Про це повідомляє AS.

Федерація хоче розширити кількість учасників до 64 команд.

Пропозиція щодо збільшення складу команд на чемпіонаті світу 2030 року, який прийматимуть Іспанія, Марокко та Португалія, знову набула актуальності серед низки футбольних федерацій.

Ця ініціатива вперше виникла кілька місяців тому за запитом Південноамериканської конфедерації футболу, яка прагнула надати можливість виступити на турнірі командам, що рідко потрапляють до світової еліти.

Президент організації Джанні Інфантіно неодноразово наголошував на важливості світової першості для країн, які раніше не мали шансу на неї потрапити.

На сьогодні структура проведення ЧС-2030 затверджена під формат із 48 збірними. ФІФА перейде до безпосередньої організації цього турніру лише після 19 липня 2026 року.

