Престіанні може пропустити 2 матчі ЧС-2026 через дискваліфікацію за расизм

Аргентинський вінгер Бенфіки Джанлука Престіанні може пропустить перші два матчі збірної Аргентини на чемпіонаті світу через свою дискваліфікацію за расизм.

Про це повідомляє Роб Харріс.

Нагадаємо, наприкінці квітня УЄФА дискваліфікував Престіанні на 6 матчів за дискримінаційну поведінку щодо Вінісіуса Жуніора – нібито аргентинець дозволив собі расові образи на адресу вінгера Реала, прикривши при цьому обличчя футболкою.

Дискваліфікація поширювалася на матчі під егідою УЄФА. Проте тепер ФІФА вирішила поширити її і на турніри під своєю егідою.

Це означає, що Престіанні пропустить перші два матчі чемпіонату світу-2026, якщо потрапить до заявки збірної Аргентини на турнір. Наразі 20-річний гравець Бенфіки провів лише 1 матч за збірну Аргентини – товариський поєдинок проти Анголи в листопаді минулого року.