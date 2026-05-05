Закордонний клуб, який тренує український тренер, отримав трансферний бан від ФІФА

Олексій Мурзак — 5 травня 2026, 22:13
Азербайджанський Нефтчі, який тренує український тренер Юрій Вернидуб, отримав трансферний бан від ФІФА.

Про це йдеться на сайті організації.

Причина такого рішення наразі невідома. Заборона розрахована на найближчі 3 трансферні вікна.

Якщо ФІФА не змінить термін бану, то трансфери для Нефтчі будуть доступні взимку 2028 року.

Після 30 турів Нефтчі посідає 4-те місце в турнірній таблиці першості Азербайджану, маючи 50 очок.

Нагадаємо, що Юрій Вернидуб очолив азербайджанський клуб на початку грудня 2025 року.

