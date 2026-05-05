Закордонний клуб, який тренує український тренер, отримав трансферний бан від ФІФА

Азербайджанський Нефтчі, який тренує український тренер Юрій Вернидуб, отримав трансферний бан від ФІФА.

Причина такого рішення наразі невідома. Заборона розрахована на найближчі 3 трансферні вікна.

Якщо ФІФА не змінить термін бану, то трансфери для Нефтчі будуть доступні взимку 2028 року.

Після 30 турів Нефтчі посідає 4-те місце в турнірній таблиці першості Азербайджану, маючи 50 очок.

Нагадаємо, що Юрій Вернидуб очолив азербайджанський клуб на початку грудня 2025 року.