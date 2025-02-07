Трабзонспор націлився на ще один трансфер гравця Шахтаря

Трабзонспор продовжує цікавитися гравцями, які виступають в Українській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє Taka Gazetesi.

Після провалу у переговорах з Динамо щодо переходу Миколи Шапаренка, турецький клуб націлився на ще одного гравця донецького Шахтаря – 24-річного атакувального хавбека Артема Бондаренка.

За інформацією джерела, технічний директор Трабзонспора Шенол Гюнеш вже схвалив перехід футболіста. Переговори мають розпочатися найближчими днями.

У поточному сезоні на рахунку Бондаренка 24 матчів в усіх турнірах, в яких він відзначився 8 голами та віддав 2 асисти.

Нагадаємо, напередодні Трабзонспор підписав нападника Шахтаря Данила Сікана та вінгера "гірників" Олександра Зубкова. Також за турецьку команду вже виступає колишній захисник Зорі Арсен Батагов.