Трабзонспор націлився на ще один трансфер гравця Шахтаря
Трабзонспор продовжує цікавитися гравцями, які виступають в Українській Прем'єр-лізі.
Про це повідомляє Taka Gazetesi.
Після провалу у переговорах з Динамо щодо переходу Миколи Шапаренка, турецький клуб націлився на ще одного гравця донецького Шахтаря – 24-річного атакувального хавбека Артема Бондаренка.
За інформацією джерела, технічний директор Трабзонспора Шенол Гюнеш вже схвалив перехід футболіста. Переговори мають розпочатися найближчими днями.
У поточному сезоні на рахунку Бондаренка 24 матчів в усіх турнірах, в яких він відзначився 8 голами та віддав 2 асисти.
Нагадаємо, напередодні Трабзонспор підписав нападника Шахтаря Данила Сікана та вінгера "гірників" Олександра Зубкова. Також за турецьку команду вже виступає колишній захисник Зорі Арсен Батагов.