Колишній спортивний директор Аль-Ахлі відповів на звинувачення щодо трансферу Бондаренка із Шахтаря

Колишній спортивний директор Аль-Ахлі Руй Педру Браз заявив, що перехід українського півзахисника Артема Бондаренка із Шахтаря до саудівського клубу відбувся за встановленою процедурою.

Детальніше про це він розповів у коментарі A Bola.

За словами Браза, центр оцінки трансферів саудівського фонду PIF схвалив придбання Бондаренка за 14 млн євро, тоді як клуб заплатив 7 млн євро.

Браз також стверджує, що зарплата футболіста становить менш ніж половину суми, погодженої під час фінансової оцінки.

Браз пояснив, що ініціатива підписати українця виникла після приходу тренера Маріно Пушича, який раніше працював із Бондаренком у Шахтарі. За словами функціонера, Пушич попросив півзахисника, здатного допомогти команді краще контролювати м'яч.

"Спочатку Бондаренка навіть не було в нашому списку. Тренер вказав на потребу в гравцеві з такими якостями, а клуб і PIF схвалили кандидатуру", – пояснив Браз.

Функціонер заперечив, що отримував особисту вигоду від трансферів. Він також заявив, що знає, звідки походили підозри щодо нього, але не назвав конкретних осіб.

Своє звільнення з Аль-Ахлі Браз пов'язав із розбіжностями з керівництвом щодо подальшого розвитку клубу.

Раніше була інформація, що український легіонер може бути виключений із заявки на чемпіонат або навіть клуб може достроково розірвати оренду Бондаренка, яка розрахована до кінця поточного сезону-2026/27 через корупційний скандал у клубі.

Згодом стало відомо, що Артем буде включений лише до заявки азійської ЛЧ, поки Аль-Ахлі шукає можливість позбутися його.