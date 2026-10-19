Бондаренко забив дебютний гол у складі Аль-Ахлі після виходу на заміну

Український півзахисник Артем Бондаренко відзначився дебютним голом у складі Аль-Ахлі. Це сталося у матчі 10-го туру саудівського чемпіонату проти Аль-Фейхи.

Колишній гравець донецького Шахтаря вийшов з лави запасних на 14-й хвилині через травму 24-річного хавбека команди Зіяда Аль-Джохані.

На 3-й доданій арбітром хвилині до першого тайму українець скористався навісом Саада Балобайда та головою влучив у ворота суперника.

Таким чином, Бондаренко відновив паритет після пропущеного голу від Уго Моури на 45-й хвилині.

Нагадаємо, що на початку вересня Аль-Ахлі звільнив свого спортивного директора Руї Педру внаслідок масового невдоволення з боку вболівальників команди через його кадрову політику, яка охоплювала й трансфер вихованця Шахтаря.

Бондаренко доєднався до саудівської команди наприкінці літа цього року. Утім, стало відомо, що клуб хоче позбутися українця у команді.

Зазначалося, що за керівництва колишнього спортдира українцю була призначена зарплата вдвічі більша, ніж він сам просив – 2,5 мільйона євро замість 1,3 мільйона євро.

Нещодавно повідомлялося, що турецький Трабзонспор був зацікавлений у послугах Бондаренка.

Варто додати, що український хавбек провів протягом поточного сезону у складі Аль-Ахлі 7 матчів, й до дебютного голу результативними діями не відзначався.