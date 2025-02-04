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Трабзонспор хоче підписати в команду четвертого українця: це півзахисник Динамо

Олексій Мурзак — 4 лютого 2025, 20:55
Трабзонспор хоче підписати в команду четвертого українця: це півзахисник Динамо
Микола Шапаренко
UEFA

Трабзонспор продовжує полювати на українських гравців, які виступають в Українській Прем'єр-лізі.

Як інформує турецьке видання Haber61, команда ще взимку хоче встигнути спробувати підписати півзахисника Динамо Миколу Шапаренка.

Зазначимо, що трансферне вікно в Туреччині відкрито до 11 лютого.

Наставник Трабзонспора Шенол Гюнеш шукає плеймейкера і в клубі вважають, що українець підходить на цю роль.

Менеджмент турецької команди попросив з'ясувати, скільки грошей клуб може виділити на трансфер. Після цього буде ухвалене рішення стосовно наступних кроків.

У поточному сезоні 26-річний Шапаренко зіграв за Динамо 22 матчі, в яких забив 4 голи та віддав 9 асистів.

Напередодні стало відомо, що Трабзонспор проявляє інтерес до хавбека Шахтаря Дмитра Криськіва.

Нагадаємо, раніше турки вже підписали нападника Шахтаря Данила Сікана та вінгера "гірників" Олександра Зубкова.

Також за турецьку команду вже виступає колишній захисник Зорі Арсен Батагов.

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