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Трабзонспор може підписати ще одного українця – турецькі ЗМІ

Олег Дідух — 3 жовтня 2026, 13:53
Трабзонспор може підписати ще одного українця – турецькі ЗМІ
Артем Бондаренко
ФК Аль-Ахлі

Український півзахисник Аль-Ахлі Артем Бондаренко може продовжити кар'єру в Туреччині.

Про це повідомляє A Sport.

За їхньою інформацією, у послугах гравця знову зацікавлений Трабзонспор, який у минулому вже робив кілька спроб підписати хавбека. Новий тренер Трабзонспора Томас Райс уже дав добро на підписання Бондаренка, незабаром представники клубу відправляться в Саудівську Аравію на переговори.

Нагадаємо, що Аль-Ахлі орендував атакувального півзахисника у донецького Шахтаря до 30 червня 2027 року з можливістю викупу прав на футболіста на постійній основі. Однак зі самого старту в Артема у Саудівській Аравії не склалося.

Він став фігурантом скандалу після звільнення спортивного директора клубу Руя Педру Браса. За інформацією журналіста Саші Тавольєрі, Аль-Ахлі дав Артему вдвічі більшу зарплату, ніж вимагав сам футболіст. Мова йшла про 2,5 мільйона євро на рік. Однак згодом у команді заперечили цю заяву представника преси.

На тлі цього клуб розглядав дострокове розірвання орендної угоди з гравцем "гірників" або його виключення із заявки на місцевий чемпіонат. Згодом стало відомо, що Артем буде включений лише до заявки азійської ЛЧ, поки Аль-Ахлі шукає можливість позбутися його.

За Трабзонспор уже виступають два українці – захисник Арсеній Батагов і хавбек Руслан Малиновський.

Аль-Ахлі Трабзонспор Артем Бондаренко

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