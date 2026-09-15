Знову не потрапив у заявку: Бондаренко пропустив третій поспіль матч Аль-Ахлі

Український півзахисник Артем Бондаренко не взяв участі у матчі першого туру загального етапу Ліги чемпіонів Азії між Аль-Ахлі та Пахтакором (нічия 1:1).

26-річний футболіст вже далеко не вперше не потрапив у заявку господарів. Для нього цей поєдинок став третім поспіль. Не зіграв проти Аль-Кадісії (поразка 2:3) та Аль-Хазема (звитяга 3:1).

Востаннє Артем виходив на поле у футболці "зелено-білих" ще 4 вересня у 5-му турі чемпіонату Саудівської Аравії проти Аль-Ріяді (перемога 5:0), у якому він заробив пенальті для своєї команди. Хоча після матчу був освистаний уболівальниками.

Нагадаємо, що Аль-Ахлі орендував атакувального півзахисника у донецького Шахтаря до 30 червня 2027 року з можливістю викупу прав на футболіста на постійній основі. Однак зі самого старту в Артема у Саудівській Аравії не склалося.

Він став фігурантом скандалу після звільнення спортивного директора клубу Руя Педру Браса. За інформацією журналіста Саші Тавольєрі, Аль-Ахлі дав Артему вдвічі більшу зарплату, ніж вимагав сам футболіст. Мова йшла про 2,5 мільйона євро на рік. Однак згодом у команді заперечили цю заяву представника преси.

На тлі цього клуб розглядав дострокове розірвання орендної угоди з гравцем "гірників" або його виключення із заявки на місцевий чемпіонат. Згодом стало відомо, що Артем буде включений лише до заявки азійської ЛЧ, поки Аль-Ахлі шукає можливість позбутися його.

Додамо, що до цієї скандальної справи Бондаренко встиг взяти участь у трьох іграх Аль-Ахлі (сумарно 177 ігрових хвилин).