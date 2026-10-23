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Бондаренко відзначився голом у другому поспіль матчі за Аль-Ахлі

Олексій Мурзак — 23 жовтня 2026, 22:51
Бондаренко відзначився голом у другому поспіль матчі за Аль-Ахлі
Артем Бондаренко
ФК Аль-Ахлі

Український півзахисник Аль-Ахлі Артем Бондаренко відзначився голом у матчі 11-го туру чемпіонату Саудівської Аравії проти Аль-Халіджа.

Зустріч завершилася з рахунком 3:0.

Бондаренко забив другий м'яч своєї команди після передачі Франсішку Трінкау. Раніше рахунок відкрив Іван Тоні, а третій гол забив сам Трінкау після пасу англійського форварда.

Аль-Халідж догравав матч у меншості: на 69-й хвилині червону картку отримав Матео Бенегас.

Це вже третій гол Бондаренка за Аль-Ахлі: у попередньому матчі проти Аль-Фейхи він оформив дубль і допоміг команді перемогти 3:2.

Аль-Ахлі Артем Бондаренко

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