Бондаренко відзначився голом у другому поспіль матчі за Аль-Ахлі
Артем Бондаренко
ФК Аль-Ахлі
Український півзахисник Аль-Ахлі Артем Бондаренко відзначився голом у матчі 11-го туру чемпіонату Саудівської Аравії проти Аль-Халіджа.
Зустріч завершилася з рахунком 3:0.
Бондаренко забив другий м'яч своєї команди після передачі Франсішку Трінкау. Раніше рахунок відкрив Іван Тоні, а третій гол забив сам Трінкау після пасу англійського форварда.
Аль-Халідж догравав матч у меншості: на 69-й хвилині червону картку отримав Матео Бенегас.
Це вже третій гол Бондаренка за Аль-Ахлі: у попередньому матчі проти Аль-Фейхи він оформив дубль і допоміг команді перемогти 3:2.