Зубков: Збірна Грузії завжди технічна

Вінгер збірної України Олександр Зубков прокоментував зміну головного тренера збірної Грузії напередодні очного матчу в Лізі націй.

Слова гравця наводить пресслужба УАФ.

"Зміна тренера у Грузії? Ми поговоримо про це ввечері з тренерським штабом. Але коли йде зміна тренера, це може вплинути в один чи інший бік. Подивимось. Сьогодні детально вивчимо збірну Грузії. Ця команда завжди технічна, дуже технічні футболісти. Думаю, буде цікаво", – заявив футболіст.

Також Зубков заявив, що збірна України готова до можливої ротації складу.

"Усі хто зараз в збірній, чекають на свій шанс. Якщо буде ротація, кожен, хто вийде, проявить себе на 100% і віддасть усі сили", – додав вінгер.

Нагадаємо, матч 2 туру Ліги націй Грузія – Україна відбудеться у понеділок, 28 вересня, початок – о 19:00 за київським часом.

Напередодні Раваз Сванадзе замінив Віллі Саньоля на посаду головного тренера збірної Грузії.