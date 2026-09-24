Дружина вінгера збірної України підкорила мережу гарячими фото з примірочної

Дружина українського футболіста АЕКа Олександра Зубкова Ганна знову привернула увагу підписників новою серією фотографій. Цього разу вона влаштувала імпровізовану фотосесію просто у примірочній одного з магазинів.

На кадрах Ганна продемонструвала пару джинсів, які, схоже, припали їй до душі та могли стати частиною її нового гардероба. Водночас увагу шанувальників найбільше привернув зовсім інший елемент образу.

Зубкова позувала у білому напівпрозорому топі, який підкреслив її фігуру. Образ вона доповнила джинсами, зробивши ставку на просте, але водночас дуже ефектне поєднання.

Нагадаємо, Зубков перебрався до Греції на початку червня 2026-го, перебравшись із турецького Трабзонспора. Він уклав контракт до літа 2030 року, а фінансові деталі угоди не розголошувалися.

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Напередодні вінгер потрапив до заявки збірної України на матчі Ліги націй-2026/27.