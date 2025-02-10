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Трабзонспор відмовився від підписання хавбека Шахтаря через суму, яку запросили "гірники"

Олексій Мурзак — 10 лютого 2025, 13:15
Трабзонспор відмовився від підписання хавбека Шахтаря через суму, яку запросили гірники
Артем Бондаренко
ФК Шахтар

Трабзонспор відмовився від ідеї підписання центрального півзахисника Шахтаря Артема Бондаренка.

Про це повідомляє 61medya.

За інформацією джерела, "гірники" запросили за 24-річного українця 10 млн євро, що шокувало турецький клуб.

Паралельно турки намагалися підписати півзахисника Янг Бойз Філіпа Угринича, однак швейцарці хотіли за нього 8 млн, що "бордово-синіх" також не влаштувало.

Після двох невдалих спроб команда сфокусувалася на внутрішньому ринку, де найближчим часом спробує підписати хавбека Антальяспора Якуба Калузінського.

У поточному сезоні на рахунку Бондаренка 24 матчів в усіх турнірах, в яких він відзначився 8 голами та віддав 2 асисти.

Нагадаємо, напередодні Трабзонспор підписав нападника Шахтаря Данила Сікана та вінгера "гірників" Олександра Зубкова. Також за турецьку команду вже виступає колишній захисник Зорі Арсен Батагов.

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