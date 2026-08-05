Трабзонспор оголосив про початок перемовин із зірковим Салахом

Трабзонспор почав вести перемовини щодо трансферу колишнього лідера Ліверпуля Мохаммеда Салаха.

Про це повідомляє сайт турецького клубу.

Авторитетний інсайдер Фабріціо Романо інформував, що сторони вже уклали угоду, яка начебто буде розрахована до 30 червня 2028 року.

Президент Трабзонспора Ертугрул Доган раніше розповідав, що клуб не веде жодних діалогів із зірковим єгиптянином.

Клуб Руслана Малиновського та Арсенія Батагова намагається скористатися труднощами, які виникли у Бешикташа з підписанням Салаха через вимоги агента гравця.

Нагадаємо, що зірковий вінгер перебуває без команди з 1 липня 2026-го, коли покинув Ліверпуль. У футболці "мерсисайдців" став справжньою клубною легендою, провівши 42 матчі (257 голів і 123 асисти). Разом із англійською командою 9 титулів.

Додамо, що Салахом цікавиться клуб МЛС Спортинг Канзас-Сіті.